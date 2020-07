Coronavirus in Veneto: 42 nuovi contagi e 3 decessi in ventiquattr'ore

VENEZIA - Il Veneto registra il decesso di 3 persone con Coronavirus e 42 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino diffuso dalla Regione. Il numero totale delle vittime è pari a 2.073, tra ospedali e case di riposo. I casi complessivi di contagio sono 19.891 dall'inizio dell'epidemia.

Rispetto al bilancio di ieri alle 17 ci sono altri 25 nuovi contagiati da Coronavirus in Veneto. Il bollettino diffuso dalla Regione Veneto con l'aggiornamento alle 8 di questa mattina, 29 luglio, riporta 19.891 contagiati dall'inizio della pandemia, quindi 25 in più rispetto a ieri. I decessi rimangono fermi a 2.073, gli attualmente positivi sono 784, i guariti 17.034, le persone ancora ricoverate in area non critica 114, delle quali solo 31 ancora positive al virus, e 4 in terapia in tensiva tutti ormai negativi.

I nuovi contagi sono così ripartiti: 8 Treviso, 6 Padova, 5 Venezia, 4 Vicenza, 1 Verona e 1 in corso di assegnazione.

Ultimo aggiornamento: 11:36

