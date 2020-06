Chiusura per distanza cliente-cassiera di 80 cm: "La convenienza non si misura in metri", Conad annuncia la riapertura per giovedì

MIRA (Venezia) - I sigilli sono stati posti domenica al supermercato Conad del centro commerciale Vittoria: 5 giorni di chiusura forzata a seguito di una ispezione della polizia locale di Mira per le norme anti-Covid. I controlli furono a marzo: gli agenti verificarono i mancati rispetti della distanza fra i clienti e una cassiera: erano 80 centimetri e non il canonico metro.

Nonostante i chiarimenti dei titolari, la famiglia Marzola, è arrivato il provvedimento. Il 14 giugno è apparso un cartello all'ingresso del supermercato in chiusura provvisoria. Oggi la Conad ha risposto così ai suoi clienti: con una pagina pubblicitaria sul Gazzettino. "La convenienza non si misura in metri.... Torneremo dalle 8 di giovedì 18"

