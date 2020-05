Zaia: «Sì a una Commissione d'inchiesta sulle case di riposo»

VENEZIA - Nessun veto da parte del presidente del Veneto, Luca Zaia, ad una Commissione d'inchiesta del Consiglio regionale sulle case di riposo,nell'emergenza del Covid 19, avanzata dal M5s.

«Non la neghiamo, come non lo abbiamo mai fatto, - sottolinea Zaia - e dico che è giusto che ci sia trasparenza». «La vicenda è specchiata per quanto riguarda la Regione - precisa -. L'attività però - auspica - deve essere rispettosa del lavoro della Procura che è l'unica realtà deputata a fare le inchieste. Si sappia pertanto che chi andrà a gestirla deve avere rispetto del lavoro della magistratura. Come è stato fatto sui Fas e sulle banche venete».

Ultimo aggiornamento: 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA