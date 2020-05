Flashmob nei cinema del Nordest: insegne e schermi accesi in attesa di ripartire

VENEZIA Gli esercenti dei cinema del triveneto, aderenti ad Anec, partecipano al flashmob di domani, 8 maggio, in contemporanea con i Premi David di Donatello con le sale cinematografiche che riaccenderanno le insegne e gli schermi, in attesa della riapertura e di un ritorno alla normalità.



«Soltanto nel Triveneto, dove 126 sale cinematografiche con 360 schermi hanno chiuso dal 23 febbraio scorso, - rileva Massimo Lazzeri, presidente Anec Tre Venezie - si calcolano 15 milioni di euro di perdite da biglietteria e oltre 2 milioni di spettatori in meno». Il flashmob, organizzato da Anec con hashtag #riaccendilcinema, intende lanciare un messaggio simbolico agli spettatori, agli operatori e alle istituzioni con il quale si sottolinea l' importante funzione sociale che le sale svolgono quotidianamente sul territorio come luoghi di incontro, partecipazione e scambio culturale, e si evidenzia la necessità di un progetto strategico per il rilancio del settore.