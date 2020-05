Il sindaco: «Da venerdì libero accesso al litorale con mascherine e distanziamento»

CHIOGGIA (Ve) - Giovedì 14 maggio è l'ultimo giorno di chiusura del litorale di Sottomarina e Isolaverde e della diga foranea del porto di Chioggia sud. «Il 15 maggio è la tradizionale data di apertura della stagione balneare in tutta Italia – spiega il sindaco chioggiotto Alessandro Ferro – e, a seguito dei provvedimenti anti Covid-19 che vanno nella direzione della riapertura, seppur in sicurezza e nel rispetto delle regole come ad esempio il distanziamento tra persone non conviventi, ritengo di buon senso e che le condizioni siano mature per permettere il libero accesso alla diga e alla spiaggia per l'attività sportiva o motoria. Possono quindi tornare anche i praticanti delle attività sportive d'acqua come il kitesurf. Per il via agli stabilimenti e ai servizi connessi, siamo in attesa delle indicazioni del governo. Sono certo che il litorale saprà rispondere in modo scrupoloso e attento alle misure indicate».



Nei due mesi di lockdown la Polizia Locale ha effettuato 4161 controlli, tra persone fisiche (2501) ed esercizi commerciali (1660), e contestato 70 violazioni ai decreti. Nello stesso bimestre, i mezzi della Polizia Locale e della Protezione Civile hanno percorso 30mila km per il controllo di tutto il territorio, comprese le frazioni, la spiaggia e la diga foranea, diffondendo continuamente messaggi alla popolazione attraverso gli altoparlanti.



La Protezione Civile ha già distribuito (e ha in corso di distribuzione) oltre 190mila mascherine, sia per i nuclei familiari residenti in città che a favore delle strutture ed uffici che svolgono attività essenziali.