Coronavirus Veneto: 15 morti, 53 nuovi casi di positività

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto del 6 maggio 2020 alle ore 17 . Le ultime notizie Covid-19 sul Gazzettino.it. I dati sono confrontati con quelli del bollettino di ieri, 5 maggio, sempre alle 17.

Il Veneto ad oggi registra altri 53 nuovi casi positivi al Coronavirus per un totale di 18.496 contagiati dall'inizio dell'epidemia.

Le vittime di oggi sono 15. I decessi sono avvenuti nei seguenti ospedali: 3 a Dolo, 3 Villafranca, 2 a Vicenza, 1 a Negrar, 1 Azienda ospedaliera a Padova, 1 Borgo Roma a Verona, 1 Treviso, 1 Venezia, 1 Noale, 1 Santorso.

Il totale dei decessi ha raggiunto un totale di 1.589. I guariti (negativizzati virologici) salgono ancora: sono oggi 10.178 cioè 239 più di ieri.

I ricoverati aumentano ma restano sotto quota mille: sono 979 contro i 902 di ieri, di cui 890 in area non critica e 89 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 6.175 persone (178 meno di ieri) tra positivi e loro contatti. I dimessi di oggi sono 29 per un totale di 2811.

I CLUSTER DEL VENETO

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI VENETI



