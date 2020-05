Coronavirus veneto, 9 morti nella notte. 105 nuovi positivi, +332 guariti

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto del 2 maggio 2020 alle ore 17. Le ultime notizie Covid-19 sul Gazzettino.it. I dati sono confrontati con quelli del bollettino delle ore 17 del 1 maggio.

Il Veneto registra altri 105 casi di nuovi positivi al Coronavirus rispetto a ieri, per un totale di 18.244 soggetti colpiti dall'infezione dall'inizio dell'epidemia. I casi attualmente positivi sono 7.451, -243 rispetto a ieri sera. Nove le vittime in più rispetto a ieri sera (tutte negli ospedali) per un totale di 1.502 (tra ospedali e Rsa) dall'inizio del crisi, il 21 febbraio scorso. I guariti (negativizzati virologici) salgono ancora a 9291 (+332). Aumenta leggermente il numero dei ricoverati 970 in area non critica (+6), scende (108, -2) quello delle persone in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 7165 persone, numero invariato.

Coronavirus, test sierologici servono: ci sono anticorpi IgG in tutti i malati I test sierologici per il nuovo coronavirus servono, eccome. Perché con molta probabilità il 100% delle persone colpite da Covid-19 presentano gli , cioè quelli prodotti durante la prima infezione e che dovrebbero proteggere a lungo termine. È la buona notizia che ha ufficializzato uno studio della Chongqing Medical University, in Cina, rilanciato subito sui social dal virologo Robero Burioni.

