Coronavirus Veneto, solo 5 contagi nelle ultime 10 ore e nessuna vittima: non accadeva da tre mesi

Dodici positivi in più nella notte rispetto all'ultimo bollettino delle 17 di ieri e solo altri 5 (senza alcuna vittima) fino alle 17. In 24 ore si è registrata quindi una sola vittima in tutto il Veneto e 17 nuovi positivi: non accadeva da 3 mesi.

In totale i positivi sono 19091. Il totale dei decessi negli ospedali resta quindi 1351 e 1874 il dato complessivo dal 22 febbraio. Anche i ricoverati sono stabili a 522 (-1), di cui 40 nelle terapie intensive. I casi attualmente positivi sono 2643 (-17 da stamani), i guariti (negativizzati virologici) 14.557.

In isolamento domiciliare 2619 persone (-233 rispetto a ieri).



