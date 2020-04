Che qualcosa non andasse Antonio Vacca Junior l'aveva percepito il 13 marzo, all'indomani dell'ultimo allenamento di squadra sostenuto dal Venezia al Taliercio. I sintomi sembravano quelli tipici di un'influenza di fine inverno-inizio primavera, ma ben presto il centrocampista arancioneroverde ora in attesa degli ultimi responsi medici per dirsi definitivamente guarito ha toccato con mano sulla sua pelle la gravità di quel Covid-19 che nessun altro calciatore di Serie B ha contratto oltre a lui.

«Per fortuna non mi allenavo con la squadra da 2-3 sedute racconta il mediano napoletano, 30 anni il prossimo 13 maggio Nei primi giorni ho accusato tosse incessante tranne quando dormivo, dolori alle ossa e febbre, a 38 gradi ma con la percezione di averla molto più alta. Per non parlare del mal di testa fortissimo, davvero non mi ero mai sentito così male in vita mia e, non lo nascondo, mi sono davvero spaventato».

Vacca è riuscito a sottoporsi al tampone senza alcuna corsia preferenziale, anzi dopo una lunga attesa. «Il 26 marzo sono venuti a prelevarlo nella mia casa di Mestre, i sintomi più forti in realtà erano già cessati da quasi una settimana, stavo già meglio ma il 6 aprile sono risultato lo stesso positivo al coronavirus. In casa mi sono isolato da mia moglie e dalle mie due figlie di 6 e 8 anni, non usiamo lo stesso bagno, mangiamo a orari differenti e ho una stanza solo per me».

Quanto al suo stato d'animo l'ex Foggia e Parma ammette: «Data la portata dei sintomi dei primi giorni ho avuto sicuramente paura, per le informazioni che leggevo o sentivo in tivù, ma soprattutto perché in casa ero ovviamente a stretto contatto con la mia famiglia. Anch'io oltre allo staff medico mi sono mosso per riuscire ad entrare in lista ed effettuare il sospirato tampone. Adesso mi sento bene, sono entrato da diverso tempo nella fase asintomatica e ne ho fatto altri due ieri e uno lunedì, i risultati li avrò nei prossimi giorni sperando siano negativi». Oltre al Venezia solo il Pordenone, con la positività al contagio e la successiva guarigione del presidente Mauro Lovisa, ha toccato da vicino un Covid-19 con il quale il calcio sembra voler convivere a tutti i costi.

«Mi rendo conto di quanto sia difficile decidere, il virus però è trasmissibile troppo facilmente, tutti siamo in pericolo. Anche noi come tutte le squadre abbiamo sudato sul campo, tutte le società hanno fatto grossi sforzi, però far ripartire il calcio è una follia, comporterebbe andare in giro per l'Italia con il terrore addosso, giocare mi sembra insensato e azzardato. Bisogna chiudere qui il campionato e guardare alla salvaguardia della salute, cosa succederebbe nel caso di un'ondata di contagi sui nostri campi e stadi? Inoltre si ripartirebbe senza tifosi sulle tribune, un motivo in più per fermarsi perché il calcio senza la gente è poca cosa».

Parole accorate da parte di un Vacca a dir poco sfortunato in questa stagione, iniziata con la firma di un triennale fino al 2022. Solo 8 infatti, con i 63' giocati nella sconfitta di Salerno (la sua unica nel 2020), le presenze in campo in 28 giornate, complici i guai mai del tutto superati al polpaccio destro sul quale ha tatuato il volto del diez Diego Armando Maradona idolo per eccellenza degli sportivi partenopei. «Purtroppo nella mia carriera non avevo mai vissuto una stagione così tribolata, la fretta di rientrare mi è costata caro. Il campo e lo spogliatoio mi mancano però non ci sto pensando, le priorità sono altre. Oggi come oggi l'unica cosa che conta è che a casa stiano tutti bene».

