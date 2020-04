Buoni spesa rifiutati a Murano. L'assessore: «Il Comune ha avviato accertamenti»

VENEZIA – Il Comune di Venezia ha avviato accertamenti sul presunto rifiuto ad accettare i buoni spesa da parte di un esercizio commerciale dell'isola di Murano. «Qualora la dinamica dell'episodio dovesse essere confermata - ha detto l'assessore ai Servizi sociali Simone Venturini - ci troveremmo davanti a un fatto inaccettabile e ingiustificabile. Stiamo contattando la persona che ha denunciato l'accaduto per comprendere tutti i dettagli e per metterci a sua disposizione per superare questa criticità».

L'iniziativa Buoni spesa ha visto coinvolte migliaia di famiglie e tantissimi supermercati, commercianti e negozi di vicinato, molti dei quali hanno voluto anche offrire particolari forme di promozione e sconto aggiuntivo. «Fino ad ora - ha concluso Venturini - con i 3.200 buoni assegnati non avevamo riscontrato alcun problema. A tutti quei commercianti e aziende, che da tanti giorni collaborano con il Comune per questa iniziativa, il nostro più sentito ringraziamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA