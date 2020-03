Coronavirus, Brugnaro: «Io positivo al test? Non ancora, forse qualcuno ci sperava»

VENEZIA - «Coronavirus? Oggi sono a casa e sto benissimo. Andrà tutto bene. Tutti mi hanno detto che devo restare a casa, oggi sono rimasto a casa anche lavorando per la verità perché abbiamo qualche problemino come penso potete immaginare. Però ho sentito che si è diffusa la voce che sarei malato. Rido perché sinceramente no, ancora, forse qualcuno ci sperava». Seduto, ben coperto, ma sorridente. Così, con un video postato su Twitter, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro smentisce ai suoi cittadini e all'Italia l'indiscrezione secondo la quale sarebbe risultato positivo al Covid-19. «Sto bene, voglio rassicurare tutti quanti - dice - così non faccio altre telefonate. Sto benissimo, può darsi che già stasera farò qualche giretto di controllo, non lo prometto al cento per cento. Sono sul pezzo, dobbiamo lavorare. Voglio ringraziare sempre tutti quelli che mi stanno aiutando, anche tanti cittadini che mi chiamano, mi scrivono. Continuiamo a stare in casa, è un momento difficile però ci sono ancora tante persone che continuano a lavorare, i sanitari prima di tutto, ma poi tutte le persone, le aziende, le forze dell'ordine che vanno avanti. È importante che continuino a tenere i motori accesi dell'Italia e a casa a sorridere e ad essere allegri. Insieme ce la faremo».



