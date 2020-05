In corsa per il bonus-bicicletta, a caccia delle informazioni per ottenerlo

MESTRE - Il decreto Rilancio promuove la mobilità sostenibile. Entro il 31 dicembre 2020 sarà infatti possibile acquistare una bicicletta, comprese quelle elettriche e con pedalata assistita, beneficiando di un buono digitale oppure di un rimborso pari al 60% della spesa fino a un massimo di 500 euro. La misura è rivolta ai maggiorenni residenti in comuni con più di 50mila abitanti. Ecco, questa è la teoria. Ma come raccontano la pratica i commercianti interessati?

DOMANDA ELEVATA

«C'è molta richiesta - dice Massimo Breda, titolare di Breda Cicli - anzi, un vero e proprio boom, dovuto alla retroattività della norma. Però registriamo ancora tanta confusione - riconosce - per la mancanza dei decreti attuativi, che dovrebbero far luce sulla gestione finanziaria. Noi consigliamo ai clienti di acquistare la bici - spiega - conservare il documento giustificativo di spesa e, quando apriranno questo famoso portale, seguire la procedura per il buono o il rimborso. Ma i punti interrogativi restano: un maggiorenne può acquistare un mezzo da bambino? - si domanda - Sarà rispettato l'ordine cronologico di vendita o di registrazione alla piattaforma»? Anche Gabriele Vianello, responsabile di Bicimania 1957, sottolinea la «mancanza di chiarezza, soprattutto per quanto riguarda le modalità di erogazione dell'incentivo, perché se la somma dovessero anticiparla le attività sarebbe un problema. Abbiamo moltissime richieste d'informazioni - racconta - ma al momento ne sappiamo quanto i clienti, cioè poco».

Decisamente interessati al bonus, invece, i clienti di Samuel Zentilini, titolare di Samuel Bike: «Tutti pensano di sapere come funziona - dice - ogni giorno mi chiedono cinquecento euro di sconto, e io rispondo sì va be', vado in rovina domani!. La verità - spiega - è che basta fare lo scontrino inserendo il codice fiscale del cliente, che poi verrà rimborsato dallo Stato, con l'unico problema degli scontrini emessi fino a qualche giorno fa, senza alcun riferimento, perché ancora non si sapeva niente». Per Cristiano Giorgino, proprietario di CG Moto Cicli, «è aria fritta, non c'è nulla di ufficiale, potrebbero trascorrere mesi prima che diventi una cosa sicura per i clienti, ai quali non si devono dare informazioni che possano essere contestabili, per vendere a tutti i costi, non è modo di lavorare».

ACQUISTI AL BUIO

Dalla Decathlon di Mestre si dicono «pieni di gente», e spiegano come stiano vendendo le bici «senza sconti all'acquisto, emettendo sempre fattura, come richiesto dalla clientela». Diversa la situazione da Biesse Cicli, di Massimo Mamprin, dove «c'è tanta curiosità», dice il titolare, «ma le persone hanno paura che i soldi poi non arrivino, e dunque per il momento non comprano, vengono solo a vedere». Da Busolin invece, «ci sono 40 biciclette già prenotate in attesa del bonus, che se rimarrà lettera morta sono destinate a rimanere lì», racconta il titolare Enrico Busolin. «Ma se aprono il portale tra 50 giorni come facciamo? - si domanda - Intanto verrà subissato di richieste, e poi i 120 milioni messi sul piatto dal Governo sono pochi, bastano solo per 600mila acquisti in tutta Italia, roba che si brucia in trenta giorni, altro che 31 dicembre. E poi sarebbe giusto dare la priorità a chi ha già comprato una bici - prosegue - ma vedrete che sarà impossibile riuscire a rispettare l'ordine cronologico di vendita. Verrà fuori un caos».

