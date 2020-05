Coronavirus Veneto, sei nuovi contagi e tre morti. Quattordici i ricoverati positivi in terapia intensiva

Le vittime di oggi

sono state registrate tutte fuori dagli ospedali.

Bollettino del contagio in Veneto

Bollettino degli Ospedali del Veneto

La Mappa del contagio a Nordest

Ultimo aggiornamento: 13:46

, il bollettino del 23 maggio 2020, rispetto ieri alle 17 . Questo il confronto con i dati di ieri pomeriggio.Sono stati solorispetto alla rilevazione di ieri sera.Un dato che va letto tenendo anche degli oltre 15mila tamponi ancora da esaminare e fermi a causa della rottura del macchinario a Padova.Ci sono state 3 vittime per un totale tra ospedali e territorio che sale a 1865.Gli attualmente positivi oggi - 23 maggio - sonoI ricoverati inscendono a, due in meno rispetto a ieri sera, mentre in terapia intensiva i ricoverati positivi sono saliti a 14 (+2). I guariti sono 14247, 116 in più. In isolamento domiciliare ci sono 2852 persone (-280).