Coronavirus, blocchi e controlli al confine fra Veneto e Friuli

Divieto di entrare e uscire dalla provincia di Venezia per il problema del coronavirus, scattano i controlli al confine regionale. Da questa mattina gli agenti della Polizia locale di Latisana sono al lavoro a San Michele al Tagliamento (Ve) per controllare tutti coloro che vogliono entrare in Friuli Venezia Giulia.



I controlli sono effettuati in prossimità del ponte della Statale 14 sul fiume Tagliamento. Tutti vengono bloccati per verificare se hanno il permesso di uscire dal Veneto. Nel caso di coloro che non hanno l'esigenza di oltrepassare il confine regionale scatta il blocco e viene rimandato indietro. Inevitabili i rallentamenti, le code e i disagi. © RIPRODUZIONE RISERVATA