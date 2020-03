Coronavirus, bloccato l'accesso a Bibione per chi è senza un valido motivo

Domenica di sole, ma nessun accesso per Bibione. Con la giornata di sole qualcuno potrebbe decidere di recarsi al mare contravvenendo alle disposizioni del recente decreto per contrastare il coronavirus. Da qui è partita la decisione di bloccare l'accesso alla località turistica nella quale si potrà arrivare solo con la valida autocertificazione. Gli agenti della Polizia locale del Distretto Veneto est sono già operativi per bloccare gli abusivi. Sia al mattino che al pomeriggio sono previsti i blocchi stradali in prossimità dell'accesso di Bibione. Chiunque non avrà un valido motivo o la autocertificazione sarà quindi denunciato. © RIPRODUZIONE RISERVATA