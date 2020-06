Tornano i visitatori a Venezia: alla Guggenheim subito esauriti i 400 ingressi

VENEZIA - Per il ponte del 2 giugno la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia - così come molti altri siti culturali in laguna - ha riaperto le porte al pubblico con ingresso gratuito dalle 10 alle 18.

In poco più di 48 ore, 400 persone, numero massimo di accessi consentito nell'arco della giornata, hanno prenotato l'ingresso. La Collezione torna così ad essere luogo di incontro, riflessione, apprendimento e dialogo. La direttrice Karole Vail e lo staff hanno accolto personalmente i visitatori all'apertura dei cancelli, felici e emozionati di poter nuovamente ricevere gli ospiti a Palazzo Venier dei Leoni.

«Ringrazio il nostro pubblico, veneziani e veneti, che oggi sono al museo, per il loro entusiasmo e affetto» ha detto la direttrice «Questa ventata di energia e ottimismo sono un ottimo punto di partenza per ricominciare insieme. Abbiamo bisogno di bellezza, d'ispirazione, di respirare arte e cultura».

Nel corso del mese di giugno, il museo sarà aperto nei fine settimana, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 18.

