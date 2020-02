Sos albergatori: «Crollo prenotazioni fino a maggio, serve intervento-ponte»

VENEZIA - Sos turismo a Venezia. L'effetto coronavirus si propaga anche sulle previsioni di marzo e aprile. Gli albergatori la vedono molto difficile e chiedono misure eccezionali di sostegno.

«L'Associazione Veneziana Albergatori continua a seguire le disposizioni di prevenzione del Ministero e della Regione, gestendo i dubbi degli albergatori nella gestione delle cancellazioni e degli eventi da confermare o annullare. Le prenotazioni stanno crollando anche per i mesi di marzo e aprile - spiega il vicedirettore Daniele Minotto -. Alcuni hotel hanno deciso di chiudere e il timore è che l'occupazione media andrà sotto il 30%». Per questo motivo si rende necessario un intervento del Ministero del Lavoro al quale Ava ha sottoposto le richieste della categoria: ammortizzatori sociali straordinari per i lavoratori; moratoria sui mutui e canoni; moratoria su utenze energetiche; moratoria su scadenze fiscali.

«A noi serve un provvedimento ponte che, almeno per un paio di mesi, ci permetta di superare la nostra particolare situazione di crisi che si protrae dal 12 novembre scorso - aggiunge Minotto -. Con il Carnevale si stava iniziando a vedere una timida ripresa ma ora le cancellazioni vanno fino a maggio inoltrato. Siamo certi che con la primavera la virulenza di Covid 19 si attenuerà e potremo riprendere una piena operatività che ci permetterà di far fronte ai nostri impegni economici. Sei mesi di mancati incassi senza interventi ponte andrebbero però a strangolare le nostre aziende».

© RIPRODUZIONE RISERVATA