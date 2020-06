Coronavirus, Zaia, la diretta: «Non dimentichiamo la mascherina, il virus c'è ancora. Viaggi in auto senza protezione solo fra conviventi»

Luca Zaia in diretta anche oggi, 14 giugno 2020 , con gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in Veneto dalla sede della Protezione civile di Marghera.

Il presidente del Veneto aveva presentato ieri la nuova ordinanza che prevede l'apertura di tutte le attività ancora ferme: cinema, discoteche, casinò, sagre, fiere, sale gioco, spettacoli in generale e la ripresa delle attività sportive con contatto fisico.

Luca Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Bollettino

Una sola vittima in più nella notte, 82 nuovi nati e ricoverati in sostanziale controllo. Rispetto al 4 maggio quando abbiamo riaperto siamo scesi da 1056 ricoverati a 271 di oggi con soli 41 positivi.

Il virus c'è ancora, lo ripeto, quindi occorre attenzione. La vita è ripresa e dobbiamo cercare in tutti i modi di non ricadere nel lockdown.

La ricostruzione

Dopo la chiusura di Vo ci furono focolai importanti a Dolo e in centro storico a Venezia. Temevo ci potesse essere una esplosione, questo per dire che il virus è incomprensibile nel senso che ha avuto sviluppi improvvisi e in altri casi si è fermato come a Venezia.

In auto

Molti, specie giovani, me lo chiedono. Lo ripeto: in auto si può andare senza mascherina se conviventi, se amici ci vuole la mascherina. Quindi non è complicato: se sulal stessa auto ci sono amici ma non conviventi devono portare la protezione.

La nuova ordinanza

«Questa nuova ordinanza del 13 giugno è divisa in tre parti e di fatto apre tutto. L'ordinanza scade il 10 luglio. Possono aprire attività economiche e ricreative, cinema e spettacoli, teatri, circhi, produzione lirica, musica sinfonica, concerti. Dal 15 giugno può aprire il settore di cinema e spettacoli: il numero delle persone da accogliere è proporzionale alle sedute fisse (quindi una postazione sì e una no) e se non ci sono le sedie bisogna rispettare un metro di distanza. Il 19 giugno aprono sagre e fiere, congressi e grandi eventi turistici, sale slot, sale gioco, sale bingo, discoteche e il casinò di Venezia. La pratica degli sport con contatto riprende in Veneto dal 25 giugno, seguendo le linee guida sottoscritte con l'Ufficio sport della Presidenza del Consiglio, o con le linee guida regionali».

LEGGI E SCARICA L'ordinanza del 13 giugno 2020.doc





Ultimo aggiornamento: 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA