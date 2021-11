Coraggio Italia, il partito di Brugnaro: con i vice Toti, Marin, Quagliarello nominata la direzione nazionale

VENEZIA - «Il comitato di presidenza di Coraggio Italia, composto dal presidente Luigi Brugnaro e dai vicepresidenti Giovanni Toti, Marco Marin e Gaetano Quagliariello, ha nominato la direzione nazionale, i consiglieri del presidente nella direzione nazionale, i coordinatori regionali del partito ed indicato i responsabili del tesseramento, oltre ad altri incarichi che costituiscono la prima struttura organizzativa di Coraggio Italia».

È quanto si legge in una nota del partito. «La direzione nazionale - si legge ancora - è composta da Michaela Biancofiore, Massimo Vittorio Berutti, Giuseppe Bicchielli, Stefano Mugnai, Osvaldo Napoli, Marco Rizzone, Maria Rosaria Rossi e Cosimo Sibilia, dai capigruppo/capidelegazione di Camera e Senato, Marco Marin e Paolo Romani e, in qualità di Consiglieri del presidente, da Sergio Abramo, Maria Teresa Baldini, Fabio Berardini, Francesco Bevilacqua e Manuela Gagliardi».

Sul territorio, sono stati nominati «i coordinatori regionali di Piemonte (Daniela Ruffino), Liguria (Angelo Vaccarezza), Lombardia (Guido Della Frera), Trentino Alto Adige (Michaela Biancofiore), Veneto (Raffaele Baratto), Friuli Venezia Giulia (Guido Germano Pettarin), Emilia Romagna (Simona Vietina), Toscana (Stefano Mugnai), Umbria (Elisabetta Ripani), Marche (Remigio Ceroni), Abruzzo (Mimmo Srour), Campania (Cosimo Sibilia), Puglia (Gianluca Rospi), Calabria (coordinatore Felice Maurizio D'Ettore, vicecoordinatori Serena Anghelone e Frank Mario Santacroce), Basilicata (coordinatore Maria Rosaria Rossi, vicecoordinatori Rocco Sassone per Matera e Tonino Di Giuseppe per Potenza)». Designati nelle regioni anche i responsabili del tesseramento, «figura - recita la nota di Coraggio Italia - prevista nel regolamento per il tesseramento che verrà proposto dal Comitato di presidenza e approvato dalla direzione nazionale».