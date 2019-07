Coppia di fidanzati ruba fiale di adrenalina in ospedale durante una visita

PORTOGRUARO (Ve) - Una giovane coppia di fidanzati di Portogruaro, di 31 e 22 anni, è stata arrestata dai carabinieri dopo un furto di alcune fiale di adrenalina avvenuto oggi nell'ospedale cittadino.



Il farmaco era stato sottratto da un frigorifero per la conservazione dei medicinali, situato all'interno di un ambulatorio del reparto di Cardiologia. I due dovevano effettuare un controllo specialistico: mentre l'uomo veniva visitato dal medico, la ragazza ha prelevato l'adrenalina dal frigo, ma nel richiudere la porta la provocato un rumore che l'ha fatta scoprire. I sanitari hanno così chiamato i militari dell'Arma che hanno bloccato la coppia: come disposto dalla procura di Pordenone, i due sono poi stati rimessi in libertà, in attesa dell'udienza di convalida del loro arresto.



Il farmaco rubato appartiene alla categoria degli anafilassi e stimolanti cardiaci adrenergici e - ricordano gli esperti - «può avere, se impropriamente utilizzato, implicazioni gravissime per la salute».

