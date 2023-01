RIVIERA DEL BRENTA - Una coppia di fidanzati rivieraschi, lui 34enne e lei 22enne, accusati di violenza sessuale. Il sopruso sarebbe stato messo in atto l'estate scorsa nei confronti di una 19enne residente in provincia di Salerno. Sembrava tutto passato nell'oblio, ma ieri mattina, a cinque mesi di distanza dalla denuncia presentata dalla ragazza alla Polizia delle città campana, la coppia è stata raggiunta da un ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Salerno. Le forze dell'ordine li hanno individuati nella loro abitazione e li hanno arrestati. Lui è stato condotto direttamente in carcere a Salerno, mentre la fidanzata è finita agli arresti domiciliari. Per entrambi l'interrogatorio di garanzia è stato fissato per la mattinata del prossimo martedì 24 gennaio a Salerno.

LA VICENDA

La vicenda che li vede coinvolti risale a fine agosto dello scorso anno, quando la coppia era andata a passare alcuni giorni di ferie a Salerno. Durante la permanenza i due avevano stretto amicizia con un gruppo di persone del posto, in vacanza al mare pure loro. Un giorno, tutti insieme, avevano deciso di passare una serata in una discoteca della costa salernitana. Con loro c'era anche la ragazza 19enne. All'interno del locale tutti hanno abbondato nel bere fino ad ubriacarsi. Visto che anche la giovane non si reggeva quasi in piedi, al termine delle serata le hanno proposto di passare il resto della nottata nel loro appartamento. La giovane, sbronza, avrebbe acconsentito, ma una volta arrivati nell'alloggio, la coppia avrebbe approfittato della sua condizione di debolezza e l'avrebbero costretta ad avere dei rapporti sessuali. Lui, in particolare, avrebbe avuto un rapporto sessuale completo, mentre la sua fidanzata sarebbe stata a guardare. Quando il giorno seguente la 19enne, una volta smaltita la sbornia, si è resa conto di cosa gli era successo, è uscita dall'appartamento e con determinazione ha raggiunto il più vicino posto di Polizia, dove ha presentato denuncia di violenza sessuale messa in atto nei suoi confronti dai fidanzati veneti. La coppia è stata immediatamente raggiunta dagli organi di Polizia e portata in caserma per rispondere di tale accusa. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno che ha successivamente preso in carico la denuncia ha lasciato liberi i due, in attesa di eseguire ulteriori indagini. Per fare valere le proprie ragioni la coppia si è affidata alle prestazioni del legale rivierasco Pascale De Falco.