Coop sotto sequestro, la replica dell'azienda: «Solo lievi difformità»

VENEZIA - In riferimento alla problematica del sequestro del punto vendita di San Giacomo all’Orio a Venezia avvenuto ieri a opera dei Nas, ribadiamo di averedel caso enelle condizioni ottimali, in attesa del sopralluogo dell’autorità competente.Si precisa poi, rispetto al titolo e al contenuto dell’articolo apparso oggi sul vostro giornale che riferisce la presenza di infestazione nel supermercato, che questa situazione non è stata mai rilevata dagli organi di controllo. Inoltre i problemi igienici evidenziati non sono gravi e le non conformità contestate non hanno in alcun modo contiguità rispetto agli alimenti freschi sfusi in vendita.Coop Alleanza 3.0 è quotidianamente impegnata a garantire sicurezza e qualità ai propri clienti, attraverso verifiche periodiche e standard di qualità molto alti. La Cooperativa sta collaborando con le autorità, e, per il futuro, alzerà ulteriormente gli standard, per garantire più sicurezza e più qualità ai propri soci e ai clienti.