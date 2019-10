di Gianluca Amadori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Nel 2016 hanno siglato un, a, impegnandosi a cederlo ad un'azienda veneziana, la Covent, che vuole trasformarlo in hotel; due anni più tardi, nel 2018, ne hanno siglato un, per una somma notevolmente più elevata, con una società di Vercelli, la Karma. Per questo motivo: la Covent contesta loro un inadempimento contrattuale e chiede ai giudici di dichiarare nullo il secondo preliminare e di disporre alla società veneziana il trasferimento del prestigioso immobile in base alle condizioni concordate con il preliminare del 2016, ovvero per tre milioni e 600 mila euro. Il singolare contenzioso giudiziario ha come oggetto un edificio nel sestiere di Cannaregio, a poca distanza dal Ghetto che, fino a pochi anni fa era utilizzato come convento dalle suore della Congregazione di San Giuseppe.