SAN STINO DI LIVENZA (Venezia) - Ubriaco e senza patente correva contromano in moto sulla Provinciale. La sua corsa è finita con l’intervento di una pattuglia della Polizia locale di San Stino allertata dagli automobilisti che, in quel momento, transitavano sulla stessa strada. Protagonista della corsa sconsiderata un marocchino, risultato positivo al test alcolemico con un valore tre volte superiore al limite consentito.

É successo all’imbrunire in via Caorle sulla strada metropolitana 59 San Stino-Caorle. Poco dopo l’abitato di località Bivio-Triestina, alcuni automobilisti che procedevano verso San Stino, all’improvviso si sono trovati davanti l’uomo che viaggiava contromano. Al momento di sbigottimento ed incredulità per ciò che si era materializzato a pochi metri dai loro veicoli, è seguita la grande prontezza di riflessi per scansare la moto. «Se non si fosse trattato della realtà - racconta un automobilista - in quegli attimi avrei pensato di trovarmi dentro ad un videogioco». É così scattato l’allarme con la richiesta d’intervento arrivata alla Polizia locale sanstinese. Prontamente una pattuglia si è portata sul posto. Alla vista degli agenti il motociclista si è dato alla fuga, fermandosi solo dopo diversi tentativi degli uomini in divisa di fermare la sua folle corsa. Dal controllo è risultato essere senza fissa dimora, privo di documenti, in evidente stato di ebbrezza e senza patente in quanto mai conseguita. Il cittadino marocchino è stato quindi sottoposto al fermo ed accompagnato alla centrale operativa del Comando di Polizia locale di Caorle, dove è stato identificato, fotosegnalato e deferito all’autorità giudiziaria, mentre la motocicletta è stata sequestrata. L’intervento della Polizia locale di San Stino è la conseguenza dell’impiego degli agenti nei servizi serali e notturni finalizzati al contrasto della microcriminalità ed al controllo della viabilità, d’intesa tra Comune e altre forze dell’ordine.