Controlli lungo la Romea: sequestrati dalla Finanza tre carichi di prodotti in arrivo dall'Est

VENEZIA - La Guardia di Finanza di Venezia, nel corso di tre distinti controlli lungo la Statale 309 Romea, ha sequestrato 760mila prodotti provenienti dall’est Europa, privi della dichiarazione di conformità. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Chioggia hanno intercettato tre autoarticolati provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla Slovenia carichi di bottiglie in vetro per bevande e bicchieri di cartoncino, materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, ma risultati, tuttavia, sprovvisti della prevista dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore.

In proposito, la direttiva europea di riferimento per il settore e il relativo regolamento nazionale prevedono che la dichiarazione di conformità deve accompagnare i prodotti in tutte le fasi che precedono la vendita al consumatore finale, al fine di garantirne la sicurezza e attestare l’assenza di sostanze nocive. I militari intervenuti hanno appurato, dall’esame della documentazione commerciale e dalle dichiarazioni acquisite dai trasportatori, che le partite sequestrate erano destinate a 3 grossisti con sede nelle province di Roma, L’Aquila e Avellino.

Tutti i prodotti intercettati, per un valore commerciale di circa 170.000 euro, sono stati sottoposti a sequestro ed è stato interessato il Comune di Chioggia per l’irrogazione delle previste sanzioni pecuniarie che possono superare i 7 mila euro per ogni singola partita.