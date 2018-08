Casbah di via Piave, blitz in 11 locali, un macello: verbali e multe a gogo

MESTRE - Ancora controlli in via Piave: la stretta delle forze dell'ordine in materia di sicurezza non accenna a diminuire. I servizi, coordinati dalla divisione polizia amministrativa della questura, si sono svolti in collaborazione con la polizia locale, i vigili del fuoco, lo Spisal dell'Ulss 3 e l'ispettorato territoriale del lavoro.



Controllati, quindi, undici locali tra ristoranti, kebab, minimarket, sale giochi, compro-oro e money transfer. I controlli amministrativi hanno portato a una ventina di multe: undici verbali di accertamento, di cui 2 per irregolarità in materia di pubblicità (con sanzioni da 206 a 1.549 euro), 2 per attività di B&B non autorizzata (duemila euro di multa), una un hotel senza Scia (dichiarazione di inizio attività) e classificazione (due multe da 2mila euro). A questo si aggiungono due sanzioni per non aver installato delle tende parasole, una per una bilancia irregolare (516 euro di multa), e una mancata segnalazione di ospiti stranieri (320 euro). Ci sono anche le condizioni igienico sanitarie: pessime, in un caso (con sanzione di mille euro). E il lavoro nero: un dipendente di un locale, infatti, era senza contratto (250 euro di multa).



Ma non è finita. Al totale bisogna aggiungere anche 4 imposizioni della questura a igienizzare gli alimenti e il modo di conservazione, 2 prescrizioni per l'obbligo di installare estintori e luci di emergenza e per una documentazione incompleta sul servizio di formazione e prevenzione dei soci dipendenti (stangata da 1.753 euro). Altre due diffide per la mancata esposizione dei prezzi e della Scia. È in corso, inoltre, un'attività di accertamento tecnico per situazione di sovraffollamento di stanze in relazione alla loro metratura. In tutto, le sanzioni della task force della questura hanno portato a multe per 12 mila euro. I controlli interdisciplinari, come già annunciato dal questore Danilo Gagliardi, proseguiranno anche nelle prossime settimane. Come detto più volte, infatti, la stretta delle forze dell'ordine continuerà con controlli mirati alle attività commerciali della zona.

