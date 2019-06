Blitz della Polizia in 50 B&B: due abusivi totali, 33 multati

MESTRE - Due strutture alberghiere completamente abusive sono state individuate dai poliziotti del commissariato di Marghera: si facevano pubblicità sia tramite annunci su internet, sfruttando i portali di ricerca più noti agli utenti sia tramite avvisi appesi nei luoghi pubblici.



Nell'ambito dei controlli sono state segnalate all’autorità giudiziaria quattro persone: 2 titolari di strutture ricettive, uno italiano e uno straniero, segnatamente 2 affittacamere, per aver omesso di trasmettere le generalità degli ospiti. Altri due cittadini stranieri sono stati denunciati per aver favorito la permanenza di cittadini stranieri non in regola con il permesso di soggiorno e per falso ideologico. Inoltre sono state elevate 33 sanzioni amministrative per l’irregolarità delle strutture ricettive, per la mancata presentazione della dichiarazione di ospitalità. Nel complesso sono state elevate sanzioni per 18.000 euro.

