Niente contributo d'accesso a Venezia per il Salone Nautico, ma è già polemica

VENEZIA - L'assenza del contributo d'accesso a Venezia questo weekend, in concomitanza con lo svolgimento del Salone Nautico, solleva le critiche dell'opposizione alla Giunta comunale. «In questo weekend per il Comune non è rilevante proteggere Venezia dal turismo e si preferisce salvaguardare ben altri affari», afferma il consigliere Giovanni Andrea Martini, della lista Tutta la città insieme, che già nelle scorse settimane aveva definito un fallimento la misura. «A prescindere dal fatto che il ticket sia una misura del tutto fallimentare - prosegue Martini - metterla in vigore o meno dipende dal tipo di evento che si intende promuovere.