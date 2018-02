Contrasto al commercio abusivo: arrivano 15 agenti della Polizia locale

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BIBIONE - Contrasto ale servizi di prevenzione per tutela della legalità: con questi obiettivi parte il piano occupazionale per la prossima stagione turistica dicon l’di ben 15 agenti dicon contratti di sei mesi.Le prime assunzioni partiranno già dal mese di aprile mentre l’ultima tranche diassunzioni avverrà il primo maggio, questo per garantire la presenza massima di personale già a partire dalla cosiddetta “bassa stagione” quando sarà comunque importante iniziare il contrasto all’abusivismo commerciale con l’arrivo dei primi turisti e quindi dei primi venditori. “La scelta di assumere– spiega il Comandante del Distretto di Polizia Locale Veneto Est,– è stata confermata dall’approvazione da parte della giunta comunale della delibera che ha approvato giovedì scorso il piano occupazionale per il 2018. Pertanto nel mese di marzo si terranno le prove concorsuali per selezionare i 15 agenti che potranno lavorare per 6 mesi a Bibione”.