Coronavirus Veneto: nuovo balzo, 1.722 casi e 22 morti in ventiquattr'ore. Più di mille ricoverati Il Bollettino

Coronavirus in Veneto: nuova impennata di contagi oggi 2 novembre 2020. In ventiquattr'ore ci sono 1.722 nuovi casi e 22 morti. Le province più colpite sono Padova +481, Venezia +353, Treviso +338, Vicenza +231, Verona +145, Belluno + 57 e Rovigo +44. Le persone attualmente positive sono 33.733, mentre le vittime sono 2.444. I pazienti ricoverati sono 1.055, dei quali 949 positivi, e in terapia intensiava ci sono 143 malati, dei quali 138 positivi. In isolamento ci sono 15.743 persone.

