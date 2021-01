Coronavirus in Veneto: 1.162 nuovi casi e 81 morti in 24 ore. Rallentano i contagi, non le vittime Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati di Azienda Zero di oggi 18 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 1.162 e i morti 81. Le persone attualmente positive sono 65.691, mentre le vittime da inizio pandemia sono 8.106. Sono ricoverati negli ospedali in area non critica 2.648 pazienti (dei quali 2.217 positivi al virus), mentre nelle terapie intensive ci sono 344 malati (dei quali 327 ancora positivi a Coronavirus).

BOLLETTINO CONTAGI REGIONE VENETO - SCARICA IL PDF

