SAN DONA’ DI PIAVE - Attacco ai sindaci sui controlli anti Covid-19, Bramezza convocato d’urgenza dalla Conferenza dei Sindaci. Non sono andate giù le parole pronunciate dal “capo” dell’Ulss 4, Carlo Bramezza per l’appunto, rivolte ai primi cittadini dei Comuni del Veneto Orientale. Sconsolato per una curva dei contagi che ancora non scende, come sperava e auspicava dopo l’inizio del lockdown e di fronte a situazioni di aggregazione ancora imbarazzanti (in particolare nei bar e nelle osterie), il direttore generale aveva rimbrottato contro i sindaci, rei, a suo dire, di non far fare sufficienti controlli da parte della Polizia locale.

«Ho chiesto personalmente ai sindaci del Veneto Orientale, durante la Conferenza dei Sindaci cui ero stato invitato, di darci una mano, ma vigili se ne vedono pochi», sono state le sue parole. «Le precauzioni sono poco rispettate: soprattutto nelle osterie e nei bar ci sono ancora troppi anziani che vanno a giocare a carte come nulla fosse. I Comuni, purtroppo, non ci hanno dato (o quasi) un aiuto in questo».

AFFONDO PUBBLICO

Parole pronunciate durante il consueto punto stampa, tenutosi sabato mattina e alle quali il nostro giornale ha dato ampio rilievo. Più volte, in particolare durante la seconda ondata della pandemia, Bramezza aveva invocato la collaborazione dei Comuni, affinchè venissero incentivati i controlli, così da evitare situazioni di assembramenti. Sabato ha deciso di riporre il fioretto nella fondina e di usare la scimitarra, passando dall’appello alla critica, probabilmente con l’intento di raggiungere lo stesso risultato, ovvero ottenere maggiori controlli.

GRANDE IRRITAZIONE

Solo che i diretti interessati non l’hanno presa bene ed hanno subissato di telefonate o messaggini il presidente della Conferenza dei Sindaci Sanità, Valerio Zoggia, affinchè intervenisse. «Sono stato contattato dai colleghi – ha confermato il primo cittadino di Jesolo – che lamentavano questa uscita di Bramezza. Ho, allora, deciso di convocare una riunione urgente della Conferenza dei Sindaci, nella quale lui sarà chiamato a spiegare i motivi di queste sue dichiarazioni.

«Il territorio è ampio – continua Zoggia – e i vigili stanno facendo la loro parte. In ogni caso ricordo che ci sono anche le altre forze dell’ordine: non puoi scaricare tutto sui sindaci, che peraltro hanno anche poco potere su questo fronte. Potremmo fare anche noi degli appunti su ciò che non va nella sanità, ma non lo facciamo, comunque non andando sulla stampa: questi atteggiamenti non portano a nulla, non hanno senso. In ogni caso su quanto detto tutti i colleghi chiedono chiarimenti, per questo convocherò un incontro urgente».

450 CONTAGI A S. DONA’

A far data 2 gennaio, i contagi nel Veneto Orientale erano fissati a 2143, con 8 Comuni sopra quota cento. In testa San Donà con 450, seguita da Jesolo con 327. Preoccupano situazioni nelle realtà con meno densità demografica, come Eraclea, 12mila abitanti circa e 168 contagiati; oppure San Stino di Livenza, 12.800 abitanti e 148 positivi; Caorle, 11.400 e 122 contagiati. Secondo Bramezza andrebbero incentivati i controlli nella varie frazioni, dove c’è maggiormente il rischio che, soprattutto gli anziani, si ritrovano nei bar per trascorrere il tempo.

Ultimo aggiornamento: 07:59

