MARCON - Definisce la Costituzione "antifascista", consigliera del Pd insultata: dal banco della maggioranza scatta un «Vaffa». Una consigliera del Pd è stata insultata durante un'assemblea comunale a Marcon per aver ricordato che «la Costituzione italiana è antifascista».

Il fatto

Mentre Margherita Lachin - questo il suo nome - stava per proseguire la frase, la maggioranza ha iniziato a rumoreggiare, e dal banco di FdI sarebbe partito un «Vaffa..», pronunciato dal capogruppo Stefano Franceschetto. Quest'ultimo è stato ripreso dal presidente del consiglio municipale, Thomas De Rossi, che subito dopo, però, ha aggiunto la sua valutazione sulle parole dell'esponente Dem: «L'antifascismo c'entra abbastanza poco, la invito a continuare con i dovuti modi» ha affermato, di fronte all'incredulità della consigliera Pd.

Il commento di Bonaccini

«Ho appena telefonato alla consigliera comunale Pd del comune di Marcon, Margherita Lachin, per esprimerle la mia solidarietà dopo le vergognose offese ricevute durante una seduta del Consiglio comunale per aver definito ‘antifascista’ la Costituzione italiana». Così il presidente del Pd, Stefano Bonaccini. «Come se non bastasse la nostra consigliera è stata anche 'richiamata' dal presidente del Consiglio comunale. È incredibile che chi guida le istituzioni si permetta di riprendere chi ricorda le radici antifasciste della Costituzione e ci siano addirittura consiglieri che arrivano a insultare chi non ha paura di dichiararle.

Di questo passo dove arriveremo? Ho detto a Margherita di non mollare perché la sua è la battaglia di tutti gli italiani perbene».