Grandi Navi, il ministro vincola Venezia: «Ora si cambia rotta»

di Michele Fullin

VENEZIA Arriva la stretta sulle grandi navi da crociera in laguna di Venezia. Ma a muoversi non è il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, bensì il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli. La sua intenzione, annunciata ieri via social e confermata più tardi, è quella di porre il vincolo di interesse culturale a tutte le vie d'acqua urbane della città, compresi il bacino di San Marco e il canale della Giudecca. Sarebbe questo il presupposto giuridico per chiudere la città alle navi da...