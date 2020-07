Condotta si rompe per un incidente, l'acqua esce da 18 ore

MIRANO - Fuoriuscita ininterrotta di acqua da una condotta, da circa 18 ore, all'incrocio tra via Pianiga e via Cavin Caselle tra i comuni di Mirano e Santa Maria di Sala, a 1 km da Caltana. La fuoriuscita, tamponata al momento soltanto con un pezzo di nylon, è stata provocata da un incidente stradale avvenuto ieri, 15 luglio, sulle ore 19. «E' imbarazzante che non ci sia un pronto intervento - ci segnalano i lettori - Con tutto quello che paghiamo di tasse e bollette». Ultimo aggiornamento: 14:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA