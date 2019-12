Condotta al posto delle navi gasiere, l'idea dell'ingegnere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIOGGIA - E se, invece delle gasiere, il gpl lo portasse una condotta sottomarina? La proposta arriva da Achille Cester, 59 anni, chioggiotto ma residente nel Pavese, a Voghera, e, per la sua professione, giramondo tra Italia, Europa e Cina. Due lauree (ingegneria meccanica e navale), esperto e consulente in tema di trattamento rifiuti radioattivi, trasporti e gestioni ambientali, revisore contabile, manager, Cester per amore della sua città («A Chioggia ci torno ogni volta che posso») e per il rapporto...