Condannato a otto anni per bancarotta fraudolenta gestore di società finanziarie

MIRA/PADOVA - Il "manager" finanziario finisce in manette per bancarotta dopo la condanna, e ora dovrà scontare oltre otto anni in carcere. Nella mattinata di sabato i carabinieri della tenenza di Mira hanno tratto in arresto C.G.P., un imprenditore originario del Padovano, in esecuzione di un ordine di carcerazione alla pena di otto anni e due mesi di reclusione in carcere emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, a causa di una serie di reati societari che sono sfociati nella condanna per bancarotta fraudolenta.



I fatti per i quali l’imprenditore è stato condannato sono avvenuti nel 2011, quando si era reso autore di condotte al limite della legalità nella gestione di società finanziarie e di consulenza che operavano tra Bologna e Milano. L’uomo infatti dissimulava la propria condotta criminale appropriandosi di fondi aziendali e ricorrendo ad altre fonti irregolari per colmare i buchi di bilancio così creati. Le società “fantasma” venivano aperte e chiuse in successione fittissima, in modo da nascondere i fondi che venivano però intascati da lui e dai sodali.



L’uomo, rintracciato stamattina dai carabinieri, è stato tradotto al carcere di Santa Maria Maggiore, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ultimo aggiornamento: 17:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA