Parata di bellezza a Jesolo, s'inaugura l'8. edizione di Miss Venice Beach

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLO - Una parata di bellezza a Jesolo stasera per inaugurare l'ottava edizione di Miss Venice Beach. Il concorso più ambito dell'estate riparte con una sfilata delle majorette Magic star che oggi alle 20.30, sfileranno assieme a 17 concorrenti da via Altinate fino a piazza Milano. L'originale gara all'insegna della bellezza viene promossa dal comitato locale e Il Gazzettino come media partner. «Iniziare la stagione a Jesolo porta sempre fortuna - spiega la conduttrice Elisa Bagordo - tutte le...