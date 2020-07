JESOLO - Ventuno anni, sogna di diventare nutrizionista, ma non le dispiacerebbe lavorare nel mondo della moda. E se non fosse per l'emergenza sanitaria, ora sarebbe in Australia e non a Miss Italia. In qualche modo il destino è stato benevolo per Arianna Borgo: è lei, infatti, la prima Miss eletta in Veneto nel post lockdown. «Un periodo particolare, quello vissuto durante il lockdown, che non è stato del tutto negativo. Rimanere in casa mi ha portato alla consapevolezza di tante cose, cui prima non avevo tempo di pensare. Da un lato, dunque, direi che mi ha fatto bene». Tranne che per il viaggio in Australia. «Lo avevo programmato proprio per questo periodo, perché avevo desiderio di conoscere una realtà diversa. Però è solo rinviato». Niente Australia, dunque, ma è arrivata la prima selezione di Miss Italia. E' quella che si è svolta all'hotel Elite di Jesolo, organizzata da Modashow.it «Una serata all'insegna della bellezza ha commentato Michele Cupitò, presentatore della serata ma, soprattutto un messaggio di positività portato dalle concorrenti e dagli ospiti con l'auspicio che, piano piano, con le dovute precauzioni, il ritorno alla normalità è vicino».

Diplomata alla scuola alberghiera di Castelfranco, residente a Sarcedo (Vi) Arianna è arrivata a Miss Italia grazie a mamma Roberta, a sua volta finalista regionale dello stesso concorso. «Arianna è una ragazza tanto bella dentro, ricca di valori», ha poi commentato con orgoglio. Di fato ha sbaragliato la concorrenza (diciassette le ragazze in gara), portandosi a casa la fascia di Miss Elite Jesolo consegnata (le restrizioni Covid-19 non permettono di porgergliela direttamente) dal sindaco Valerio Zoggia. Ospite della serata Elisa Checchin, Miss Veneto 2019.



Al secondo posto, con il titolo di Miss Rocchetta Bellezza, Francesca Toffanin, ventunenne di Baone (Pd) speaker radiofonica; Isabella Gila, ventun anni, di Sernaglia della Battaglia (Tv), studentessa di giurisprudenza, terza classificata; al quarto posto, con il titolo di Miss Be_Much Chiara Trincanato, 22 anni di Campagna Lupia (Ve), studentessa di sociologia; quinta classificata, Anthea Scarsini, di Porto San Pancrazio (Vr), vent'anni, studentessa in filosofia e ufficio stampa del Mantova per Telemantova; al sesto posto, Alessia Lavuri, ventidue anni di Mestre, studentessa in conservazione dei beni culturali. Per tutte si sono aperte le porte della finale regionale. La prossima selezione è in programma venerdì 24, alle 21, in piazzale Municipio a Fossalta di Piave, in occasione dell'Estate Fossaltina.

