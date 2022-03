Sfida a base di farina, uova e mandorle: ecco qual è la migliore ricetta del bussolà

VENEZIA - Di lui ne parla per la prima volta il muranese Francesco Luna nei suoi diari del 1627, in occasione di un matrimonio, citando che al banchetto vengono serviti 8 buzolai forti. Di certo si sa che non esiste una ricetta scritta perché ogni famiglia si tramanda la propria, di nonna in figlia e nipote, come è certo che c'è chi lo preferisce con i pinoli, chi usa meno spezie, chi più cioccolata. E sempre di certo si sa che il bussolà forte è un dolce fatto esclusivamente a Murano e che non va oltre i confini dell'isola.

Per onorare questo dolce tipico dell'isola del vetro, oggi le famiglie muranesi si sono sfidate a colpi di farina e melassa, frutta secca e candita, pezzi di cioccolata e mandorle per dar vita alla ricetta che metta d'accordo tutti i palati. Ecco nel video cosa è successo a Palazzo Da Mula, dove il Centro della Civiltà Lagunare ha dato vita a "Bussolà forte dai", una degustazione competitiva che ha visto una ventina di famiglie e panifici dell'isola sfidarsi in una dolce gara che è culminata con la consegna del diploma di laurea di Dottore in bussolà forte. Alla fine hanno trionfato le "Amiche in cucina": Alessia Duse, Roberta Dal Moro, Elisabetta Zorzin, Alessandra Rossetti e Luisa Rossetti. La vincita è stata dedicata all'amica Elisa Veronese.