Concordia Sagittaria, auto finisce ribaltata nel canale di scolo: ferita una donna

CONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA) - Incidente d'auto intorno alle 22 di mercoledì 30 giugno, in via Libertà a Concordia Sagittaria: una vettura è finita rovesciata nel canale di scolo a bordo strada, dopo la perdita di controllo della conducente, rimasta ferita. I pompieri accorsi da Portogruaro, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la donna rimasta incastrata. L’autista è stata presa in cura dal personale del Suem e trasferita in pronto soccorso per ulteriori controlli. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.