CONCORDIA SAGITTARIA

Un errore o forse un malore lo avrebbe tratto in inganno facendogli pigiare il tasto sbagliato: un impresario di Concordia Sagittaria muore schiacciato dalla gru del camion.

La tragedia in cui ha perso la vita Giuseppe Salvador, 73 anni di Concordia, si è consumata ieri mattina verso le 8.30 tra i campi del paese. Giuseppe Salvador, titolare di una impresa di costruzioni, aveva raggiunto ieri mattina via Rinascimento assieme alla sua squadra di operai per eseguire alcuni lavori di ristrutturazione nell’abitazione di un parente.

Tutto stava filando liscio, tanto che i dipendenti erano già saliti sul tetto che doveva essere rifatto. Per questo l’impresa stava togliendo le tegole danneggiate per sostituirle. A terra era rimasto lo stesso Salvador per manovrare la gru posizionata dietro al camion. Sulla sommità era stata attaccata una cesta che serviva agli operai per inserire i coppi danneggiati.

L’impresario si stava occupando della gestione della cesta, che spostava con la gru. Ma durante una delle manovra è accaduto l’impensabile. Salvador proprio mentre stava spostando la cesta ha schiacciato un tasto sbagliato della tastiera di comando, venendo investito dalla stessa cesta che di fatto lo ha scaraventato violentamente contro il mezzo pesante.

Gli operai hanno immediatamente soccorso il 73enne. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Schiacciato tra il camion e la cesta, è stato quindi liberato dai dipendenti che nel frattempo avevano allertato il 118. In soccorso è arrivato anche il fratello Adriano, medico di base a Concordia.

L’uomo ha cercato di salvare la vita del fratello ma le condizioni di Giuseppe Salvador si sono rivelate purtroppo troppo gravi. L’impresario è praticamente deceduto tra le braccia del fratello. I sanitari del Suem hanno dovuto stilare il certificato del decesso. Nel cantiere sono quindi arrivati i carabinieri di Portogruaro con il luogotenente Corrado Mezzavilla accompagnati dai colleghi dell’Ispettorato arrivati da Venezia. Con loro anche i tecnici dello Spisal, il servizio dell’azienda sanitaria che si occupa degli infortuni sul lavoro. Gli investigatori stanno facendo chiarezza sulla causa dell’incidente, come disposto dal Pm Federico Facchin. Al vaglio la dinamica dell’incidente costata la vita all’impresario. Non è escluso che Salvador sia stato colto da malore e abbia premuto la tastiera inconsapevolmente. La notizia della tragedia si è presto sparsa a Concordia, dove tutti conoscevano Salvador. «Era un uomo che si è sempre speso per la famiglia e per il lavoro - ricorda l’assessore comunale Simone Ferron - nonostante alla sua età avesse potuto rimanere a casa, aveva la grinta e la passione per il suo lavoro che lo teneva impegnato» Giuseppe Salvador lascia la moglie e i figli Manola e Marco con i nipoti a cui era legatissimo.

