Concordia Sagittaria, auto prende fuoco: Oper Astra divorata dalle fiamme Foto

CONCORDIA SAGITTARIA (TREVISO) - Auto a fuoco oggi, 13 dicembre, a Concorda Sagittaria. Il rogo è divampato alle 9:20 in via Crosere, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri arrivati da Portugruaro hanno spento le fiamme di una Opel Astra andata completamente danneggiata. Le cause del rogo, di probabile natura elettromeccanica, sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.