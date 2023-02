CONCORDIA SAGITTARIA - Un forte mal di testa e poi un'emorragia cerebrale: Cristina Talon si spegne a 33 anni. Lutto a Sindacale di Concordia per la morte di una giovane mamma deceduta ieri dopo un lungo calvario che aveva iniziato ad affrontare lo scorso anno. Da un paio d'anni mamma di una bambina, con il compagno Alessio aveva iniziato a costruire la propria famiglia a Sindacale. Ed è stato proprio qui, tra le mura di casa, che a inizio estate Cristina si era sentita male. Era andata a dormire, si è svegliata di soprassalto per un dolore alla testa che si è acuito sempre più. Poi la perdita dei sensi e l'immediata richiesta di aiuto al 118. Trasferita in ospedale a Portogruaro, le è stata diagnostica una emorragia cerebrale. I sanitari hanno tentato in ogni modo di salvare la 33enne, sottoposta anche a interventi chirurgici a Mestre. La giovane età faceva ben sperare che Cristina ce la facesse. Un calvario che si è protratto per diversi mesi.

IL SOSTEGNO DEL PAESE

La stessa comunità di Sindacale si è mobilitata con fiaccolate e momenti di preghiera. «Abbiamo pregato a lungo perché Cristina potesse risvegliarsi - spiegano alcuni residenti Poi purtroppo è arrivata la triste notizia. Per noi è un grave lutto, che colpisce tutta Sindacale». Trasferita alla residenza Santa Margherita di Villanova, per Cristina la situazione è purtroppo peggiorata in pochissimo tempo: la giovane mamma è deceduta ieri praticamente tra le braccia dei suoi cari. «È un dolore che colpisce tutta Concordia spiega il sindaco Claudio Odorico Cristina aveva sempre vissuto a Sindacale. È lì che aveva formato la sua famiglia con la quale aveva tanti progetti. Siamo addolorati e vicini ai familiari in questo momento doloroso».

Dopo gli studi al Luzzato di Portogruaro, Cristina aveva trovato occupazione alla cooperativa Gabbiano-Il Pino di Fratta. Per lei non era solo un'occupazione lavorativa, ma quasi una missione per mettersi a disposizione degli altri e di chi ne aveva bisogno. Lascia i genitori Luisella e Danilo, con la sorella Ketty e il cognato Moreno. Il funerale sarà celebrato domani, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale San Giuseppe Operaio a Sindacale, dove stasera alle 20 si terrà un momento di preghiera.