Concessionaria svanisce nella notte â€‹«Ok Auto, spariti 300mila euro»

CHIOGGIA -, Lombardia, Piemonte,, Emilia, Toscana e Sardegna. Iche hanno denunciato, o si apprestano a farlo, i soci e titolari della Ok Auto di Chioggia per truffa ai loro danni , risiedono un po' in tutto il nord Italia, e anche oltre, e sono almeno una trentina. La maggior parte, più di venti, si sono riuniti attorno a un avvocato di Grosseto, anche lui vittima della macchinazione (sembra proprio la parola giusta) che avrebbe fruttato alla concessionaria in questione almeno 300mila euro - ma qualcuno ritiene che possano essere il doppio - in tre mesi di attività. L'indubbio successo di questo business sembra dovuto a una serie di fattori che dimostrano quanto fosse studiato a tavolino. L'insegna Ok Auto2, prima di tutto: un nome sulla piazza da oltre dieci anni (15, dice la pubblicità internet della concessionaria, 13 è stato detto a qualche cliente) anche se la ditta di Chioggia, una srls, risulta costituita nel dicembre 2017 e attiva dal gennaio 2018.