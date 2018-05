Zucchero in concerto a San Marco:lascia gli incassi al Comune e compra pure casa

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Così innamorato di Venezia da comprarci casa e da lasciare alla città circa 70mila euro dall'incasso dei. Sulla scia di Elton John, e di altri grandi artisti che si sono esibiti all'ombra del campanile, anchelascerà qualcosa, anzi, più di qualcosa, alle casse comunali, dopo il suo passaggio. Il cantante ha dedicato proprio alla laguna, e non è stata una scelta casuale: da una parte ci sono gli ottimi rapporti con il sindaco Luigi Brugnaro, dall'altra un amore per la laguna che il cantautore ha scoperto di recente, e l'ha portato addirittura adI concerti organizzati in Piazza non si vedevano ormai da sette anni, l'ultimo era stato quello di Sting il 29 luglio 2011. Dopodiché più nulla. Si era parlato di pericolose vibrazioni nei palazzi che circondano l'area monumentale, a causa degli amplificatori, ma da Vela spiegano che il motivo dell'interruzione è stato un altro: «Non abbiamo mai ricevuto segnalazioni di danneggiamenti a causa dei concerti - spiega Fabrizio D'Oria, direttore degli eventi di Vela - I decibel sono calibrati e autorizzati dalla Soprintendenza, come sarà anche per queste esibizioni di Zucchero. Il problema era sorto per le tempistiche di installazione e rimozione dei palcoscenici di grosse dimensioni in Piazza, potevano servire anche 35-40 giorni e c'erano più date di diversi artisti. Questo fu il motivo per cui si decise, con l'allora giunta Orsoni, di non utilizzare più questo modello. Qui si tratta di un solo evento, per cui lo stesso palco resterà due giorni, e la struttura sarà molto più soft». L'idea è quella di un palco simile a quello utilizzato durante la cerimonia per le lauree...