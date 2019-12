Acqua alta, il lamento delle sirene cantato da 200 voci in piazza San Marco

Un grido di Venezia al mondo. “Vita, vita nostra. Ira, ira nostra” urla il coro, portando le mani alla bocca e sullo sfondo compare un’immagine della Basilica di San Marco che si staglia sulla Piazza sommersa dall’acqua. La Big Vocal Orchestra sarà protagonista il 28 dicembre di un concerto in Piazza San Marco, alle 18, vicino a Palazzo Ducale. Un’iniziativa voluta dall’ Associazione Commercianti di Piazza San Marco in collaborazione con il Comune di Venezia e Vela. Il coro veneziano della Big Vocal Orchestra interpreta con oltre 200 voci la “resistenza” di Venezia e dei veneziani all’acqua granda. ”Mermaids” è un brano scritto dal direttore Marco Toso Borella, eclettico artista muranese, e dedicato a Venezia sommersa dall’acqua granda.

Il coro riproduce con le voci il suono delle sirene veneziane che annunciano la marea eccezionale in un crescendo struggente seguito dal celebre “Adiemus” di Karl Jenkins e “Vita Nostra” di Ennio Morricone.Il direttore Marco Toso Borella ha voluto intessere brani di forte intensità con il ricordo di quanto accaduto a Venezia il 12 novembre. La parola “Sirene” - spiega Borella - in inglese si può anche tradurre “Mermaids”, ossia le creature del mare, quelle della favola di Andersen, che con il loro canto ammaliano e muoiono per amore. O le sirene di Ulisse, che con il loro canto divorano, tanto da togliere ogni possibilità di resistenza. Ma il loro coro rappresenta il segno che la città può rialzarsi, risanare le ferite e ridisegnare un futuro diverso da quello della cartolina del turismo di massa. "Venezia può e deve rinascere a partire dalla sua arte e dalle persone - dice Borella - come noi, che a Venezia viviamo e lavoriamo ogni giorno. Chi se non il nostro coro, composto da più di 200 voci veneziane, poteva interpretare in questo momento il grido della città al mondo?"

La Big Vocal Orchestra è la più grande formazione vocale d’Italia, un enorme coro che sorprende per l’effetto imponente della quantità di voci, coinvolge il pubblico per la scelta del repertorio – con brani molto lontani dai tradizionali gospel o polifonici classici, e che si estende a colonne sonore di film a celebri brani di musical - e conquista per l’effetto scenico delle coreografie che accompagnano i brani.



