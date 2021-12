VENEZIA - È cosi forte l'emozione di tornare a proporre al mondo il concerto di Capodanno che quasi quasi l'uso della mascherine passa in secondo piano. Ed invece domani mattina, cantanti e orchestrali della Fenice, così come i circa mille spettatori, indosseranno i dispositivi di protezione per rendere più sicuro questo indimenticabile, e tanto atteso, momento.

«Il coro - precisa il soprintendente Fortunato Ortombina - si è abituato visto che da circa 12 mesi si esibisce così, tutte le precauzioni che abbiamo preso in teatro hanno funzionato bene». Ortombina è raggiante anche perchè ricorda, come tanti appassionati di lirica, il concerto dell'anno scorso tenutosi senza pubblico in una situazione del tutto particolare. E la tensione collegata al pubblico in sala è profonda.

Ieri mattina, invece, l'appuntamento in programma domani alle 11.15 con diretta televisiva, è stato presentato nelle Sale Apollinee secondo i canoni tradizionali, come una sorta di ritorno alla normalità da tanto attesa. E per questo evento, giunto alla diciannovesima edizione, a dirigere il coro e l'orchestra della Fenice è stato chiamato il maestro Fabio Luisi. Si inizia oggi alle 16, e poi l'atteso concerto di Capodanno che vedrà come protagonisti il soprano sudafricano Pretty Yende e il tenore statunitense Brian Jagde. Nella prima parte del concerto, spazio alla Sinfonia n.9 in mi minore Dal nuovo mondo di Dvoràk, poi la seconda parte, come al solito, sarà dedicata ad arie e passi corali del repertorio operistico più celebre.

TELEVISIONE

Questa seconda parte sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai1 alle 12.20 e in differita, alle 18.15, su Rai5 (su Radio3 sabato la versione integrale alle 20). Francesca Nesler, coordinatrice del settore Musica Colta Rai Cultura, ha ricordato che durante la diretta televisiva ci saranno anche alcuni momenti di danza con le creazioni coreografiche di Diego Tortelli interpretate dai ballerini di Arteballetto con la regia di Fabio Guttuso Alaimo registrate nel labirinto Borges della Fondazione Cini e poi alla Biennale a anche a Palazzo Grassi. «Tortelli - ha spiegato Nesler - ha vinto il concorso promosso dalla Biennale Danza». Notevole anche la presenza sul web dove i concerti della Fenice hanno sempre ottenuto un ottimo riscontro, basti solamente pensare alle 100mila persone che si sono iscritte al canale del teatro di campo San Fantin per seguire tutti gli appuntamenti. Una sorta di nutrimento come lo ha definito lo stesso sovrintendente.



I SOLISTI

«Ho studiato parecchi anni qui in Italia - ha esordito Pretty Yende affiancata da un altrettanto emozionato Brian Jagde - le opere di Rossini mi hanno aiutato a crescere. Non ero mai stata a Venezia, in questi giorni la sto visitando e vi posso assicurare che mi sembra di essere in un sogno che si realizza». Il direttore Luisi si è invece soffermato sul valore strategico della sinfonia Del Nuovo mondo, una musica che ha aperto gli orizzonti a tanti compositori e che, in queste difficile settimane, ci esorta ad andare avanti soprattutto in presenza di delusioni e nuovi impulsi. Un messaggio di speranza per tutto quel mondo della cultura che ha sofferto, e non poco, gli effetti della pandemia.

Luisi, che a luglio proporrà i Carmina Burana in piazza San Marco, ha poi ricordato che la prima alla Fenice del Lohengrin di Wagner, come l'apertura del secondo tempo con Ponchielli incentrata a Palazzo Ducale, rappresentano una specie di omaggio a Venezia, città decisiva per le creazioni e la vita dei due grandi compositori. «Certo - ha aggiunto Ortombina - va detto che Dvoràk si era battuto parecchio per garantire l'istruzione musicale anche per i bambini di colore degli Stati Uniti».

Nell'occasione la Fenice ha anche sottolineato che il bilancio dell'ente lirico si è chiuso in pareggio, cosa non scontata in questi anni impegnativi, e che l'attività in rete ha raggiunto un pubblico sempre più vasto, basti pensare al recente e sorprendente flashmob sonoro dell'orchestra al centro vaccinale di Marghera.