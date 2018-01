© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONA (Venezia) - Una maxi inchiesta dellasul centro di accoglienza di. L'ex base militare di via Rottanova, ne dà notizia il procuratore, è finita al centro di un'indagine del. Indagati quattro responsabili della cooperativadiche gestisce l'hub per. Nel mirino della procura ancheper. Da questa mattina sono partite le perquisizioni dei militari in tutte le sedi interessate: al centro di accoglienza, ovviamente, ma anche nelle sedi e nelle abitazioni dei sei indagati e negli uffici della prefettura lagunare, a Ca' Corner. "Le indagini - dice Cherchi - sono finalizzate alla verifica dei rapporti tra la struttura di accoglienza e gli uffici pubblici deputati al controllo, nonchè alla corretta esecuzione del contratto di appalto di accoglienza dei migranti richiedenti asilo internazionale al centro di Cona".