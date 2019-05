Ospitalità ai migranti, riecco la coop padovana Edeco

di Davide Tamiello

È finita sui giornali di tutta Italia per i suoi guai giudiziari nella gestione dei migranti, ma non si tira indietro nemmeno questa volta. La padovana Edeco, la cooperativa nell’occhio del ciclone mediatico per le inchieste della procura di Venezia e di Padova che hanno portato nei registri degli indagati anche nomi importanti, come quelli di due prefetti veneziani (Domenico Cuttaia e Carlo Boffi) e numerosi funzionari di Ca’ Corner, fa parte delle otto società candidate ad assicurarsi l’ultimo bando per l’accoglienza in laguna (circa 24 milioni di euro). I processi sono in corso e senza una sentenza, non si può impedire la partecipazione.